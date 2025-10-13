С 7 по 10 октября в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 24-я международная выставка Weldex 2025, в рамках которой прошел профессиональный конкурс «Кубок Сварки России». АО «345 механический завод» традиционно приняло в нем участие, представив своих специалистов в двух номинациях: TIG и MIG/MAG, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

9 октября были подведены итоги чемпионата. Электрогазосварщик Николай Касаткин показал блестящий результат, заняв первое место и звание «Лучший сварщик-профессионал» в номинации «Полуавтоматическая сварка плавящейся проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG)». За победу он был награжден дипломом, кубком и ценными призами.

Достойно представил завод и его коллега, Алексей Ковачев, который соревновался в сложнейшей номинации «Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG)». Несмотря на то, что ему не удалось завоевать призовое место в этом году, его участие и демонстрация высокого профессионального уровня в условиях жесткой конкуренции заслуживают уважения и признания.

Особую роль в успешном выступлении команды сыграл инженер по сварке Сергей Афанасьев. Именно его многолетний опыт и кропотливая работа по подготовке кадров на протяжении всех этих лет лежат в основе стабильно высоких результатов.

Участие в «Кубке Сварки» стало для АО «345 механический завод» доброй традицией — компания выступает с 2020 года. За это время сварщики неоднократно поднимались на пьедестал почета, что подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки и мастерства коллектива.

За 6 лет специалисты АО «345 механический завод» завоевали два первых места, два — вторых и три — третьих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.