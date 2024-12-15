Спектакль «Зимняя сказка» представили в мытищинском театре

В преддверии Нового года, когда многие уже украшают елки, в театре кукол «Огниво» состоялось тематическое мероприятие «Подарок Деда Мороза». Для детей из разных уголков Московской области была создана настоящая новогодняя сказка: чаепитие, мастер-классы, спектакль, игры с Дедом Морозом и, конечно, подарки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Актеры театра представили спектакль «Зимняя сказка», который рассказывает, как важно быть не просто добрым, а жить с добротой в душе. К юным гостям мероприятия пришли Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Они развлекали детей, дарили им улыбки и подарки.

Заместитель председателя комиссии по сохранению и укреплению традиционных русских духовно-нравственных ценностей Общественной палаты Московской области Марина Кондратович отметила, что дети остались в восторге от мероприятия.

«Нам очень повезло, что нас принял один из лучших театров Подмосковья. Дети принимали активное участие в интерактивной программе. С нетерпением ждем нашей следующей встречи здесь», — сказала она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.