Спектакль «Медведь» по Чехову поставили китайские артисты в Лобне

«У города Лобня есть китайский город-побратим Тайань. И сейчас мы активно сотрудничаем в сферах образования, культуры и спорта. Сейчас китайская сторона, к нам приехали два коллектива, принимает участие в фестивале „Русская классика“, а скоро на базе Центральной библиотеки появится образовательный уголок, посвященный Китаю», — рассказала руководитель комитета международной кооперации Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Московской области Ольга Феляева.

В России актеры Китайского народного художественного театра (г. Чэнду Цонфу, провинция Сычуань) впервые. Знакомство с Лобней начали с экскурсии. Посетили Музей истории города и Художественную галерею им. В. И. Коробкова. Экскурсантов впечатлило большое количество зелени на улицах, в том числе множество одуванчиков, которые не растут на территории их родного города. Артистам запомнилась и военная история Лобни, «Населенного пункта воинской доблести».

«А еще здесь все люди очень добродушные», — поделился актер и режиссер спектакля Се Лимин.

На фестивале «Русская классика» коллектив представил спектакль «Медведь» по Чехову. Произведение выбрали неслучайно.

«„Медведь“ — очень известное произведение в Китае, и в России тоже. Поэтому мы выбрали этот спектакль. Пришлось продумывать много деталей, чтобы лучше показать постановку российскому зрителю», — продолжил Се Лимин. — Мы решили оставить наш родной язык по двум причинам. Во-первых, потому, что в приглашении, которое мы получили, было сказано, что можно играть на родном языке. А во-вторых, для того, чтобы показать спектакль не только с помощью языка и речи, но больше при помощи пластики».

Играли на китайском, дополняя активной мимикой и пластикой. Но некоторые слова со сцены звучали по-русски: «пока-пока», «медведь», «я тебя люблю», «яблоко» и «до свидания».

«Например, „пока-пока“ и „до свидания“ мы сделали на русском, потому что понимали, что эти слова имеют разное значение в языке. К тому же, зрителям было тяжело воспринимать наш язык, поэтому решили включить слова на родном языке для тех, кто смотрит спектакль. В дальнейшем, если еще будем играть спектакли в России, может, включим в сценарий целые фразы на русском языке, — поделился режиссер постановки.

Несмотря на непростую подачу, зрители спектакль поняли.

«Великолепный спектакль! Без перевода было абсолютно несложно, потому что все знают эту пьесу. А актеры так эмоционально исполняли роли, что все было понятно, и китайский язык воспринимался как родной», — поделилась впечатлением от спектакля гостья театра Татьяна Рахманина.

Актеры из Китая подарили коллективу театра «Камерная сцена» сычуаньский барабан и шесты, которые использовались в спектакле. А члену жюри Анне Кузнецовой преподнесли на память веер, который также был задействован в постановке.

Напомним, в рамках профессионального блока фестиваля «Русская классика» зрители увидели 17 спектаклей из разных стран: России, Ирана, Северной Македонии, Китая, Кыргызстана и США. Участники представили свои работы по произведениям Маяковского, Пушкина, Чехова, Достоевского и других авторов русской классической литературы.

Возрастное ограничение: 12+.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.

Текст, фото, видео: Екатерина Дятловская