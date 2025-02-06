«Спасибо за счастье»: Софья Эрнст трогательно поздравила мужа с 64-летием
Софья Эрнст трогательно поздравила мужа с 64-летием
Фото - © kino-teatr.ru
Гендиректору Первого канала Константину Эрнсту исполнилось 64 года. Его трогательно поздравила жена София, сообщает «7 дней».
«Спасибо за счастье быть женой Эрнста», — написала супруга в поздравлении.
Актриса Софья Заика на 28 лет младше Эрнста. Они поженились в 2017 году. У пары родились трое детей: дочери Эрика и Кира, сын Лев.
Супруги обычно не афишируют личную жизнь, но в честь дня рождения София оставила мужу трогательное послание.