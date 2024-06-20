Спасенную в Петербурге нерпу вернули в дикую природу

В Петербурге нерпу выходили и вернули в естественную среду обитания

В Санкт-Петербурге в естественную среду обитания вернули балтийскую нерпу, которую в марте обнаружили на берегу Финского залива. Ослабевшее животное выходили специалисты центра помощи морским млекопитающим в Репине, сообщает газета «Петербургский дневник».

Изначально новорожденная нерпа была разлучена с мамой из-за шторма, после чего оказалась на берегу залива.

Когда животное обнаружили зоозащитники, оно весило всего 8 кг. За время реабилитации вес нерпы увеличился до 23 кг, она окрепла и обучилась навыкам, необходимым для выживания в естественной среде.

В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, что найденыш сохранил свой независимый характер — это очень важно для жизни в дикой природе.