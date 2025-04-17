Спасавший людей в «Крокусе» школьник участвовал в обсуждении «Герои среди нас»

В пресс-центре Министерства просвещения РФ прошло мероприятие «Герои среди нас» из цикла «Герои вне времени». Участники обсудили, что вдохновляет людей на подвиги, как формируется готовность прийти на помощь другим и как патриотическое воспитание реализуется в образовательной среде. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В дискуссии приняли участие директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, педагоги и школьники.

Кудряшов отметил, что в школах создаются экспозиции, посвященные участникам специальной военной операции, и подчеркнул значимость системной работы по формированию среды, в которой дети и молодежь готовы к активным действиям и помощи другим.

Особое внимание было уделено деятельности советников директоров по воспитанию, которые участвуют в проекте «Навигаторы детства». Они совместно с детьми реализуют акции в поддержку участников спецоперации — изготавливают маскировочные сети, окопные свечи, собирают гуманитарную помощь, пишут письма и организуют другие инициативы. Один из примеров — подмосковные Химки, где родители школьников покупают и ремонтируют автомобили, отправляя их вместе с гуманитарной помощью в зону СВО.

Заместитель командира Интернационального батальона «Пятнашка», руководитель проекта «Твой герой» Алиас Авидзба рассказал о значении поддержки военнослужащих и отметил важность писем.

На встрече выступил ученик школы № 19 города Красногорска Артем Донсков, который помогал спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. За свою храбрость он награжден медалями «За спасение погибавших» и «За заслуги перед обществом». Артем поделился своими размышлениями о том, какие темы необходимо поднимать в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном». Его мама Александра Донскова рассказала о роли семьи в воспитании детей, готовых на спасение людей.

Тему патриотического воспитания продолжили участники специальной военной операции, ставшие советниками директоров по воспитанию. Они поделились своим опытом общения с учащимися и мыслями о значении подвига, долга и защиты Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.