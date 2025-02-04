Спасателю из Подмосковья вручили знак «Почетный донор России»

Начальник отдела кадров ФГКУ «Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России» Сергей Карпухин получил знак «Почетный донор России». Более 20 лет он регулярно сдает кровь и ее компоненты, на его счету более 40 донаций, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Впервые Сергей сдал кровь еще курсантом академии гражданской защиты МЧС России в центре крови ГВКГ им. Н. Н. Бурденко. Он всегда был уверен, что в любой, даже самой сложной обстановке, сотрудники МЧС России будут бороться за жизнь людей до последнего и сделают все, чтобы помочь оказавшимся в беде. Сейчас, в основном, спасатель вместе с сослуживцами сдает кровь во время выездных донорских акций Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского.

«Сегодня в моей карте значатся записи уже о 43 донациях цельной крови и ее компонентов. Я, как военнослужащий, всегда стараюсь помогать. Понимаю, насколько важно помочь тем, кому в данный момент нужна помощь: кто защищает нашу Родину, кто пострадал или борется с тяжелым заболеванием. Это мой гражданский долг. Недавно в центре крови Подмосковья мне вручили удостоверение и нагрудный знак «Почетный донор России». Очень этому рад. Физически абсолютно готов идти дальше и спасать другие жизни», — сказал Карпухин.

Он добавил, что среди его родственников военные и медики. И все они также давно сдают кровь, совершают «тихий подвиг» во имя спасения жизней. Сергей Юрьевич личным примером уже мотивирует делать добрые дела молодых офицеров, которые только закончили военные училища.

«А когда ребята узнают, что в дальнейшем за время прохождения службы можно стать и почетным донором России, думаю, что они будут стремиться к этому и пойдут вперед», — подчеркнул Карпухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.