Спасатели вытащили водителя из пострадавшего в ДТП автобуса в Солнечногорске

В понедельник работники поисково-спасательного поста 267–й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали мужчину, пострадавшего в ДТП, которое произошло на автомагистрали городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Старший смены Сергей Земляков рассказал, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратились очевидцы происшествия и сообщили, что на 63-м километре автодороги М-10 произошло попутное столкновение грузового автомобиля и автобуса, водитель которого оказался зажат искореженными конструкциями. К счастью, пассажиров в момент столкновения в автобусе не было.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину 1980 года рождения и передали его сотрудникам скорой помощи. С подозрением на закрытую травму живота пострадавший был госпитализирован», — уточнил Земляков.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.