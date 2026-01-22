Спасатели вскрыли дверь квартиры и помогли мужчине в округе Шаховская

Инцидент произошел вечером 21 января в муниципальном округе Шаховская. Дочь 60-летнего мужчины обратилась в службу экстренных вызовов «Система-112», когда не смогла попасть к отцу в квартиру и не получила от него ответа.

На место прибыли сотрудники отдельного поста 298-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Совместно с полицией спасатели с помощью специального инструмента вскрыли входную дверь, которая была заперта изнутри.

Медики оказали мужчине первую помощь на месте. Затем его аккуратно перенесли на мягких носилках в автомобиль скорой помощи. С подозрением на сердечный приступ пострадавший был срочно госпитализирован в лечебное учреждение, пояснил начальник части Денис Зюзин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.