Спасатели в один день нашли 4 группы заблудившихся грибников в лесах Подмосковья

23 июля работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели несколько успешных поисково-спасательных операций в лесах Подмосковья. Специалисты нашли и вывели из лесных массивов 10 заблудившихся любителей «тихой охоты». Инциденты произошли в городских округах Сергиево-Посадский, Коломна, а также в Рузском и Дмитровском муниципальных округах. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Старший смены поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части Дмитрий Кулиш рассказал историю спасения супружеской пары из Сергиево-Посадского округа. Они отправились в лес за грибами, но вскоре заблудились. Когда они поняли, что сами не смогут найти дорогу домой, то обратились в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

«Работники подразделения связались с потерявшимися по телефону и установили их примерное местонахождение. Затем спасатели начали прочёсывать лес в районе между СНТ «Гусево» и поселком «Сергиев Посад-14», подавая звуковые сигналы и поддерживая связь с ними. Через час специалисты успешно нашли и вывели из густой чащи мужчину 1974 года рождения и женщину 1986 года рождения. Медицинская помощь им не потребовалась», — пояснил Дмитрий Кулиш.

В тот же день в округе Коломна спасатели ПСП ПСЧ-206 под руководством Романа Широкова спасли трех женщин, которые заблудились в лесу недалеко от деревни Мощаницы. В 23 часа вечера одна из потерявшихся позвонила по номеру «112» и сообщила о том, что они с подругами пошли за грибами, но потерялись и не смогли найти дорогу обратно.

«Спасатели оперативно выехали на место и начали поиск, используя звуковые сигналы автомобиля и фонарик. Менее чем за час специалисты нашли женщин, вывели их из леса и отвезли домой. От госпитализации они отказались», — рассказал Роман Широков.

Также в среду спасатели ПСП ПСЧ-265 совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели операцию по поиску двух женщин в лесу Рузского округа. Выяснилось, что они отправились в чащу неподалеку от деревни Таблово, но через несколько часов поняли, что заблудились и обратились за помощью.

«У них был с собой заряженный мобильный телефон, и с его помощью спасатели смогли установить их примерное местоположение. Поисковые работы продолжались более 3 часов, но в итоге специалисты успешно нашли женщин в возрасте 55 и 65 лет и вывели их из леса. Медицинская помощь им не потребовалась», — пояснил старший смены ПСП ПСЧ-265 Александр Сургуч.

В этот же день, 23 июля, работники ПСП ПСЧ-233 совместно с полицией и отрядом «ЛизаАлерт» нашли и вывели двоих пенсионеров 1952 года рождения и ребенка из леса в Дмитровском округе, между деревнями Богданово и Чернеево. В «Систему-112» около 9 утра обратился мужчина, сообщивший, что они с супругой и 7-летним внуком заблудились.

«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы, оценив обстановку, связались с сотрудниками „ЛизаАлерт“, которые передали им координаты местонахождения потерявшихся. После чего спасатели начали прочесывать лес, подавая сигналы. Вскоре специалисты нашли бабушку с внуком, но дедушки на месте не оказался — он пошел на звуковые сигналы автомобиля за помощью и самостоятельно вышел на дорогу к своей машине. Спасатели благополучно вывели женщину с ребенком на дорогу. Затем сотрудники полиции довезли их до автомобиля. Медицинская помощь им не потребовалась», — пояснила старший смены Любовь Каменщикова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.

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