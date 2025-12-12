Спасатели в Дубне создали поисково-навигационную систему для поиска людей на воде

Дубненские спасатели разработали поисково-навигационную систему из двух приборов для оперативного поиска пропавших людей на акватории Иваньковского водохранилища в любое время года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Система, созданная спасателями в Дубне, включает навигационный и тепловизионный элементы. Навигационный прибор помогает судоводителю ориентироваться в темноте благодаря чувствительной камере. Тепловизионный элемент позволяет обнаруживать пострадавших даже по небольшому источнику тепла, например, термосу, оставленному на краю полыньи.

Разработчики планируют устанавливать систему на спасательный катер для летних поисков и на судно на воздушной подушке «Хивус» для зимних операций. Это позволит использовать оборудование круглый год.

Заместитель начальника ПСЧ-215 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко отметил, что время играет ключевую роль при спасении людей. Он подчеркнул, что новая система повысит эффективность работы спасателей и поможет спасти жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.