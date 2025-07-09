Спасатели устранили последствия сильного ветра на Пятницком шоссе Солнечногорска

В деревне Лыткино Солнечногорска ветер стал причиной затруднения движения транспорта. В «Мособлпожспас» поступило сообщение об упавшем дереве, поврежденных линиях электропередач и начавшемся задымлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части незамедлительно прибыли на место происшествия. Они организовали безопасную зону для участников дорожного движения, вызвали специалистов для ремонта электросетей и распилили дерево, освободив проезжую часть.

«Благодаря слаженной работе наших спасателей последствия погодных условий устранили в кратчайшие сроки. Это ещё раз подтверждает готовность служб оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать безопасность жителей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

В настоящий момент ситуация на дороге стабилизировалась, движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.