Спасатели усилили рейды на водоемах Домодедова

Профилактические рейды по безопасности на льду проходят в Домодедове каждые выходные. Сотрудники государственной инспекции и пожарно-спасательного гарнизона патрулируют водоемы, проводят беседы с рыбаками и устанавливают запрещающие знаки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники государственной инспекции и пожарно-спасательного гарнизона совместно с администрацией округа патрулируют места массового выхода людей на лед. Особое внимание уделяют участкам, где собираются рыбаки. Специалисты напоминают о запрете выхода на опасный лед и предупреждают о рисках в период паводка.

«Самое основное — не пренебрегать знаками, которые запрещают выход на лед. Преодолевая ограничительные ленты, показывающие, что лед достаточно опасен, можно оказаться в чрезвычайных ситуациях», — предупредил руководитель южного инспекторского отделения ГИМС Денис Кузнецов.

Во время рейдов спасатели раздают памятки, отмечают опасные зоны и устанавливают запрещающие знаки на берегах. Они подчеркивают, что лед особенно непрочен в местах с растительностью, затопленными пнями и сбросами сточных вод.

«Будьте аккуратны, не рискуйте. Жизнь одна, нужно ее прожить достойно. Особенно в местах с протоптанной тропой, где очень скользко», — напомнил один из спасателей.

Отдельное внимание уделяют профилактике детского травматизма. Начальник Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона Артем Тепцов сообщил, что организовано взаимодействие с управлением образования: в чаты школ и детских садов направлена информация о запрете выхода детей на лед без присмотра взрослых.

Спасатели подчеркивают, что даже прочный на вид весенний лед может в любой момент стать опасным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.