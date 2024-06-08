Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары

В предстоящие выходные в столице и Московской области сохранится жаркая погода. Из-за роста числа отдыхающих у воды спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий», — заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Поисково-спасательные станции и пожарно-спасательная станция расположены в столице с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости: 14 — на Москве-реке, 2 — на Химкинском водохранилище и 10 — на внутренних водоемах.

Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и городские пруды находятся под круглосуточным контролем. Ежедневно в жару свыше 100 спасателей патрулируют береговую линию и проводят профилактические беседы с отдыхающими.

Москвичей призывают к внимательности и соблюдению правил безопасности во время отдыха у воды, не оставлять детей без присмотра взрослых и купаться только в разрешенных местах.