Спасатели Солнечногорска предупреждают жителей об опасности выхода на лед озера Сенеж

18 декабря на центральной набережной озера Сенеж в Солнечногорске специалисты провели мониторинг толщины ледового покрова. По результатам замеров лед не соответствует нормам безопасного нахождения — его толщина составляет всего четыре-пять сантиметров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выявленная толщина льда является недостаточной и неравномерной: если у береговой линии лед может быть относительно плотным, то с удалением от берега его толщина значительно уменьшается, что создает высокий риск провала.

Для безопасного выхода на лед в одиночку его толщина должна быть не менее 10 сантиметров, для пеших переправ — от 15 сантиметров. Организованное катание на коньках допускается только на специально проверенных участках при толщине от 12 сантиметров, а для массовых мероприятий — от 25 сантиметров.

«К сожалению, каждый год мы сталкиваемся с трагическими инцидентами, когда тонкий лед становится причиной гибели людей. В группе повышенного риска находятся дети и рыбаки. Я настоятельно прошу всех родителей проявлять бдительность, объяснять своим детям опасность выхода на неокрепший лед и не оставлять их без присмотра. Любителям зимней рыбалки также следует помнить, что запрещено собираться большими группами на ограниченной площади льда. При толщине льда до 15 см расстояние между лунками должно составлять не менее 7 метров. Жизнь бесценна, и наша общая задача — предотвратить беду», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Спасательные службы проводят мониторинг состояния льда на озере Сенеж ежедневно. Жителям муниципалитета настоятельно рекомендуют воздержаться от любых выходов на лед до установления стабильных и безопасных погодных условий и официальных разрешений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.