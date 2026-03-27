Спасатели Солнечногорска отработали спасение человека на льду

Тренировку по спасению человека, провалившегося под лед, провели 26 марта на Истринском водохранилище в районе деревни Якиманское в Солнечногорске. В учениях участвовали оперативные службы округа, которые отработали взаимодействие и оказание первой помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В тренировке приняли участие сотрудники администрации городского округа, МКУ «СолнСпас», государственной инспекции по маломерным судам Московской области и отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Спасатели с помощью специального оборудования вытащили условно пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь.

«Сейчас наблюдается активное таяние снега, лед на водоемах вскрывается, поэтому подобные тренировки по спасению людей, которые могут провалиться в полыньи или промоины, крайне необходимы. Мы проводим их на регулярной основе не реже одного раза в год», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Инспекторы ежедневно патрулируют места выхода людей на лед на Истринском водохранилище и озере Сенеж, разъясняют запрет и раздают информационные материалы. Вдоль береговой линии установлены предупреждающие знаки.

«Мы призываем не выходить на лед, чтобы не оказаться в тяжелой ситуации. Лед уже практически растаял. Если ночью его подмораживает, то к 9–10 утра он превращается в сплошную кашу. Если вы все-таки провалились, необходимо развернуться в ту сторону, откуда пришли, где лед вас выдерживал, постараться выбраться на грудь и продвигаться к берегу. Быстрее всего это получится вплавь», — отметил руководитель Западного отделения ГИМС Московской области Олег Павлов.

В ГИМС уточнили, что в этом году в Солнечногорске провалов людей под лед не зафиксировано, однако трагические случаи произошли в других муниципалитетах Подмосковья. В округе к оперативному реагированию готовы спасательные и водолазные группы. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.