Спасатели провели урок безопасности для детей в Чеховском округе 16 декабря

Сотрудники 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» и отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области 16 декабря провели профилактическое занятие по пожарной безопасности для воспитанников детского реабилитационного центра имени Дмитрия Рогачева в Чеховском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Во время урока специалисты напомнили детям основные правила пожарной безопасности и рассказали о профессии спасателя. Участникам продемонстрировали оснащение аварийно-спасательного автомобиля и пожарной автоцистерны.

Заместитель начальника территориального управления №14 Дмитрий Чебочкин отметил, что подобные занятия формируют у детей культуру безопасного поведения и помогают закрепить алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях. Он подчеркнул, что объяснение правил с примерами делает их более понятными и помогает детям не паниковать при пожаре.

В ходе мероприятия спасатели рассказали о правилах поведения в зимний период и показали оборудование, используемое в работе. Дети смогли задать вопросы специалистам и познакомиться с техникой. По словам Чебочкина, такие уроки не только повышают уровень безопасности, но и способствуют популяризации профессии пожарного и спасателя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.