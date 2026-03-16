Спасатели провели рейд на канале имени Москвы в Химках

Профилактический рейд прошел 14 марта на канале имени Москвы в Химках из-за весеннего таяния льда. Спасатели, сотрудники МЧС, полиции и народной дружины проверили опасные участки и напомнили жителям о запрете выхода на водоемы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приходом весны лед на водоемах становится особенно опасным. В рейде приняли участие команда «ХимСпас», сотрудники МЧС, полиции и народной дружины. Специалисты обследовали акваторию канала имени Москвы и зафиксировали участки с критическим ослаблением прочности льда.

Опасные зоны на береговой линии оградили предупреждающей лентой. Спасатели убедились, что на потенциально опасных участках нет людей, и провели разъяснительные беседы с жителями. Горожанам напомнили основные правила безопасности и подчеркнули, что весной выход на лед категорически запрещен.

«Мы проводим эти рейды прежде всего ради безопасности жителей — чтобы не допустить трагедий. Напоминаем: выход на любые водоемы в городском округе Химки сейчас строго запрещен. Особенно опасен канал имени Москвы: из-за течения толщина льда здесь неравномерна — разница может быть значительной, но человек этого не заметит. Один неосторожный шаг — и ситуация становится смертельно опасной. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул заместитель начальника аварийно-спасательного отряда «ХимСпас» Андрей Гранкин.

В случае чрезвычайной ситуации жителей просят звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.