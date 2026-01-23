Спасатели проникли в квартиру через балкон и помогли пенсионерке в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах 22 января сотрудники 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» через балкон вошли в квартиру, чтобы оказать помощь 83-летней пенсионерке, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в многоэтажном доме в муниципальном округе Серебряные Пруды. Сотрудница социальной защиты не смогла попасть к одинокой пенсионерке, которая не открывала дверь. Женщина передвигалась с помощью ходунков из-за паралича.

По словам старшего смены Алексея Корзникова, выяснилось, что 83-летняя жительница упала и не могла самостоятельно подняться и открыть дверь. Соцработница вызвала спасателей, полицию и скорую помощь.

Прибывшие специалисты приняли решение проникнуть в квартиру на втором этаже через открытую балконную дверь. С помощью трехколенной лестницы спасатели поднялись на балкон, вошли внутрь и открыли входную дверь. После оказания первой помощи пенсионерку уложили на мягкие носилки и под наблюдением медиков транспортировали в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.