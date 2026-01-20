Спасатели предупредили об опасности выхода на лед водоемов Подмосковья

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водоемах Московской области и напомнили жителям о рисках выхода на лед в зимний период, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водоемах Подмосковья, чтобы предупредить жителей о возможных опасностях при выходе на лед. Особое внимание специалисты уделили разъяснению причин неоднородности ледового покрова даже в период устойчивых морозов.

Заместитель начальника учреждения Игорь Сорокин отметил, что прочность льда зависит не только от температуры, но и от ряда природных факторов. На одном и том же водоеме толщина льда может значительно различаться. Особенно опасны участки с подводными течениями, родниками, впадениями ручьев, а также зоны с гниющей растительностью или вмерзшими предметами. В этих местах лед тоньше и рыхлее, а под снегом такие участки сложно заметить.

Спасатели рекомендуют при выходе на лед постоянно проверять его прочность пешней или крепкой палкой. Если после удара появляется вода или слышен треск, необходимо немедленно возвращаться к берегу тем же путем, не отрывая ног ото льда. Игорь Сорокин подчеркнул, что нельзя выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости и после употребления алкоголя. Рядом всегда должен быть трезвый человек, готовый оказать помощь или вызвать спасателей по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.