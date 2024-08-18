Спасатели помогли заблудившейся в лесу под Рузой пенсионерке

Любительница тихой охоты из Рузского городского округа заблудилась во время сбора грибов в лесу. Самостоятельно выбраться из чащи ей не удалось. На помощь ей пришли спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками военизированной пожарной части «Устье».

Она насобирала грибов, однако не смогла найти дорогу назад. Несколько раз пожилая женщина пыталась самостоятельно выбраться из чащи, но у неё не получалось. Тогда она позвонила в единую службу экстренной помощи система — 112.

Приехавшие в район происшествия спасатели начали подавать звуковой сигнал через громкоговорящее устройство автомобиля. Женщина, находящаяся в контакте с оператором, сказала ему, что звук слышит отчётливо. Тогда поисковая группа отравилась вглубь чащи. Благодаря координатам, которые прислала пенсионерка со своего телефона, её удалось быстро обнаружить.

Спасатели отметили, что медицинская помощь ружанке не понадобилась. Её отправили домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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