Спасатели Подмосковья рассказали, как безопасно передвигаться по болотистой местности

Заместитель начальника 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Ремизов рассказал, что не задумываться о собственной безопасности, находясь на болоте, большая ошибка. Отойдя даже на пятьдесят метров от края болота, визуальная картина становится одинаковой во всех направлениях. Если погода пасмурная и ориентироваться по солнцу невозможно, а ближайшие шумные локации в виде дорог достаточно далеко, заблудиться в таких условиях проще простого.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют любителям сбора осенней ягоды на болотах соблюдать следующие правила, которые позволят избежать проблем и вернуться домой вовремя. Одевайтесь теплее, чем обычно для прогулки по лесу — по причине повышенной влажности на болоте гораздо прохладнее. Можно зять с собой кусочки яркой ткани и развешивать их на деревьях в зоне прямой видимости, возвращаясь назад их следует собрать», — пояснил Владимир Ремизов.

По его словам, передвигаться по болотистой местности нужно медленно, не делая резких движений и опираясь на всю ступню. Безопасный путь проходит рядом с кочками, кустами и деревьями. Под ними, как правило, находится твердый грунт, который не позволит вам провалиться. Участки воды, а также ямы с болотной водой, которые могут встретиться на вашем пути, нужно обязательно обходить. Для страховки лучше взять с собой шест-палку.

«Если вы все-таки пошли на болото в одиночку и попали в трясину, не поддавайтесь панике. Ни в коем случае не делайте резких движений, от этого вы сильнее погрузитесь в топь. Быстро подтяните шест к себе и лягте на него грудью. Сбросьте все отягощающие вас вещи. Если вы в компании, и кто-либо из ваших друзей провалился в трясину, оказывайте ему помощь быстро, но осторожно. Рядом с провалившимся человеком положите несколько шестов и толстых веток. Передвигаясь ползком, подберитесь к нему и помогите выбраться. В целом правила безопасности при передвижении на болоте очень похожи на правила безопасности в лесу», — заключил специалист.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.