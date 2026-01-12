Спасатели Подмосковья провели рейды по предупреждению несчастных случаев на зимнем льду

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» 10 и 11 января провели профилактические рейды на водоемах Рузского, Шаховского и Можайского округов, чтобы предупредить жителей о рисках выхода на неокрепший лед, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В выходные дни огнеборцы 298-й пожарно-спасательной части и спасатели поисково-спасательных постов ПСЧ-265 и ПСЧ-308 провели плановые мероприятия на акваториях водных объектов в нескольких округах Подмосковья. Целью рейдов стало предотвращение трагедий на зимнем льду.

Заместитель начальника территориального управления №2 Андрей Образцов отметил, что с наступлением зимы специалисты ежедневно предупреждают рыбаков и любителей отдыха о рисках выхода на тонкий лед. Спасатели регулярно измеряют толщину льда для контроля безопасности.

Андрей Образцов напомнил, что безопасная толщина льда для одного человека — не менее 10 сантиметров. Лед замерзает неравномерно, его прочность может быть обманчивой, особенно вблизи камышей, кустарников и родников. Самым надежным считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком, а молочный или белый лед примерно вдвое менее прочен. Особую опасность представляют несанкционированные горки, ведущие к водоемам.

В случае провала под лед важно не паниковать, звать на помощь, сбросить тяжелую одежду, широко раскинуть руки и осторожно выползти на поверхность, перекатываясь с груди на спину. Очевидцам происшествия рекомендуется немедленно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.