Спасатели Подмосковья провели пожарно-тактические учения в Волоколамске

Пожарные и спасатели 203-й, 204-й, 208-й и 336-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели контрольно-проверочные пожарно-тактические учения в здании Дворца спорта «Лама» в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно тактическому замыслу учений, в результате короткого замыкания в спортивном зале, расположенном на первом этаже двухэтажного здания, произошло возгорание с последующим распространением огня по конструкциям помещения, которое привело к сильному задымлению первого и второго этажей. При горении отделочных материалов в воздухе образовались токсичные вещества. Администрация спортивного объекта провела эвакуацию самостоятельно, однако в здании остались три человека, которые не смогли выбраться до приезда спасателей.

«Прибывшие подразделения сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку, обнаружили пострадавших, эвакуировали и передали их медикам. На месте был развернут оперативный штаб пожаротушения. В результате слаженных действий огнеборцы ликвидировали условный пожар в кратчайшие сроки. В учениях были задействованы 45 человек личного состава, а также 12 единиц техники», — рассказал временно исполняющий должность начальника территориального управления № 3 Сергей Самченко.

Цель тренировки — усовершенствование приемов и способов спасения людей и тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, взаимодействия сил и средств Волоколамского пожарно-спасательного гарнизона с комплексом аварийных служб и администрацией спортивного объекта.

«Пожарные и спасатели отработали навыки тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в условиях сильного задымления и ограниченной видимости. Личный состав, который был задействован в учениях, работал уверенно и слаженно», — заключил Самченко.

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