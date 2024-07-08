Спасатели Подмосковья провели беседы по соблюдению правил пожарной безопасности

Заместитель начальника теруправления № 13 Дмитрий Чебочкин сообщил, что специалисты в ходе профилактических бесед напомнили жителям округов меры пожарной безопасности, а также разъяснили вопросы про сжигание мусора и разведение огня на собственных приусадебных участках.

«Специалисты объяснили гражданам, что большое количество возгораний возникает из-за неосторожного обращения с огнем, а также из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов, печей и газовых установок. Огнеборцы посоветовали домовладельцам проверять регулярно состояние электропроводки, чистить дымоход в печи и хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости на безопасном расстоянии от источника пламени. Работники противопожарно-спасательной службы подчеркнули, что нельзя поджигать сухую траву, тополиный пух и различный мусор, так как сильный порыв ветра может превратить маленький поджог в крупный пожар, который может навредить людям, животным и имуществу. Кроме того, специалисты рассказали населению о том, как безопасно пожарить шашлыки, как действовать во время пожара, и как объяснить детям, что огонь — это не игрушка. В завершении бесед огнеборцы вручили гражданам листовки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», — заключил Дмитрий Чебочкин.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.