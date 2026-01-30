Спасатели Подмосковья призвали кататься только на оборудованных горках

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Волоколамского, Рузского, Шаховского, Лотошинского, Можайского и Наро-Фоминского округов о необходимости кататься только на специально оборудованных горках для предотвращения травм, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Специалисты территориального управления №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили, что катание на необорудованных склонах может привести к серьезным травмам. Особую опасность представляют спуски, ведущие к автомобильным дорогам, железнодорожным путям или расположенные рядом с водоемами.

Заместитель начальника теруправления Андрей Образцов отметил, что стихийные снежные сооружения часто скрывают под снегом деревья, опоры линий электропередач, камни и ямы. С началом зимнего сезона спасатели отслеживают несанкционированные места отдыха, передают информацию в диспетчерские службы муниципалитетов и предупреждают жителей о рисках.

«Главный риск — непредсказуемость траектории и отсутствие тормозного пути. Самодельные скаты могут вести прямо на проезжую часть или тонкий лед. При спуске на санках, ледянках или тюбингах можно столкнуться с препятствиями или другими людьми, что часто приводит к тяжелым травмам. Рекомендуем выбирать только оборудованные и проверенные места, а также не оставлять детей без присмотра. Для большей безопасности используйте защитную экипировку», — пояснил Андрей Образцов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.