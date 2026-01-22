Спасатели Подмосковья предупредили об опасности катания на стихийных снежных склонах

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды в Московской области и напомнили жителям о рисках катания на неорганизованных снежных склонах, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В середине зимы в Подмосковье из-за обильных снегопадов появились многочисленные сугробы и склоны, которые привлекают детей и взрослых. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» в ходе профилактических рейдов напомнили, что катание с неорганизованных горок может быть опасным.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако отметил, что снежный покров создает лишь видимость безопасности. Под снегом могут скрываться кочки, ямы, корни деревьев, строительный мусор и бордюры, что делает спуск непредсказуемым.

Плевако подчеркнул, что главная опасность стихийных горок — их неподготовленность. Снег маскирует рельеф, а траектория спуска может привести к столкновению с деревом, столбом или ограждением. Кроме того, спуск может заканчиваться у проезжей части, тротуара или водоема, что создает угрозу жизни.

Спасатели рекомендуют выбирать только специально оборудованные горки. Родителям советуют внимательно осматривать путь спуска, контролировать детей и пресекать опасные игры. Также важно соблюдать дистанцию, подниматься на горку в стороне от спуска и не задерживаться в зоне торможения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.