Спасатели Подмосковья помогли мотоциклисту, получившему травму во время езды

Заместитель начальника части Сергей Македонский рассказал, что в единую службы экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что 42-летний мужчина во время езды упал с мотоцикла на обочину и получил травму ноги. Спасатели незамедлительно выехали на место вызова.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оказали психологическую помощь пострадавшему и наложили ему тугую повязку на конечность. После чего специалисты аккуратно закрепили пациента на носилках транспортировали в прибывшую карету скорой помощи, которая с подозрением на ушиб левого локтя и травму левой стопы увезла мужчину в медицинское учреждение», — уточнил Македонский.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.