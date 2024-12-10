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Спасатели Подмосковья отработали навыки по тушению пожара в Мытищах

Спасатели отработали навыки по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в многофункциональном торговом центре «Пять Планет» г. о. Мытищи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По сценарию из-за аварийной работы электрооборудования возник пожар в магазине «Детский мир». В момент возгорания в ТЦ находилось 253 человека, двое из которых не смогли самостоятельно эвакуироваться.

Для ликвидации условного пожара были привлечены 79 спасателей и 19 единиц техники.

Учения позволили оценить уровень подготовки начальствующего состава и готовность пожарных подразделений к действиям в чрезвычайных ситуациях. Руководство высоко оценило действия спасателей, отметив их профессионализм и оперативность. Подобные учения проводятся, чтобы поддерживать высокий уровень готовности к любым непредвиденным ситуациям и обеспечивать безопасность населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.