Спасатели Подмосковья освободили палец женщины от тесного кольца

Заместитель начальника части Владимир Старостин рассказал, что в половине десятого утра в единую службу экстренных вызовов «Система-112» за помощью обратилась женщина и сообщила, что во время отдыха в развлекательном центре у нее на пальце левой руки появился сильный отек, из-за чего ювелирное украшение крепко застряло на пальце, вызывая дискомфорт.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили ситуацию и увидели, что ювелирное изделие плотно сидело на опухшем пальчике. Обезопасив палец специальной пластиной, спасатели с помощью бокорезов перекусили украшение, разжали его и освободили опухшую конечность. Медицинская помощь женщине не понадобилась», – уточнил Старостин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.