Спасатели Подмосковья обеспечили безопасность на крещенских купаниях 18 января

Спасатели, пожарные, медики и полиция обеспечили безопасность на 206 официальных купелях в Подмосковье в ночь с 18 на 19 января во время празднования Крещения Господня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В ночь с 18 на 19 января в Подмосковье для проведения крещенских купаний было подготовлено 206 купелей, включая площадки при храмах и на открытых водоемах. Все места были оборудованы спусками, настилами, освещением и теплыми раздевалками.

Безопасность обеспечивали 3 343 человека и 829 единиц техники, в том числе плавсредства. На каждой купели дежурили спасатели, пожарные, медики и сотрудники полиции.

Инспекторы государственного пожарного надзора взяли на учет более 284 храмов, церквей и соборов, где проходили праздничные богослужения. С настоятелями и персоналом провели инструктажи по пожарной безопасности, проверили эвакуационные выходы и наличие средств пожаротушения. Во время служб организовали дежурство пожарных и спасателей.

В Главном управлении МЧС России по Московской области работал оперативный штаб для мониторинга и реагирования на возможные происшествия. Благодаря слаженной работе всех служб несчастных случаев не произошло.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.