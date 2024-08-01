Спасатели Подмосковья обеспечат безопасность на Всероссийском молодежном форуме

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В Солнечногорске сотрудниками Главного управления МЧС России по Московской области под руководством начальника Главного управления генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Полетыкина 31 июля проведена проверка готовности сил и средств задействованных в обеспечении безопасности на территории размещения Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов — 2024», сообщает пресс-служба ведомства.

Основная цель конференции — формирование молодежных профессиональных сообществ, вовлекающих окружающих в движение, направленное на укрепление воспитательной роли семьи, общества и государства. Мероприятие пройдет с 1 по 29 августа и будет состоять из 9 смен.

Организаторы форума уделили большое внимание безопасности участников находящихся на территории Мастерской управления «Сенеж». Для участников созданы комфортные и безопасные условия пребывания. Руководством Главного управления проведен инструктаж и даны дополнительные указания для расстановки сил и средств.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности Солнечногорска проведены профилактические мероприятия с участниками форума, волонтерами и персоналом, им напомнили о требованиях пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, правилах пользования огнетушителями и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.