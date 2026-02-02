Спасатели Подмосковья нашли двух заблудившихся мужчин в лесу Воскресенска

Вечером 1 февраля сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас», полиция и спасатели Воскресенска обнаружили двух мужчин, заблудившихся в лесу у поселка Фосфоритный, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Вечером 1 февраля в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о двух мужчинах, потерявшихся в лесном массиве возле поселка Фосфоритный городского округа Воскресенск. К моменту обращения уже стемнело, температура воздуха опустилась до минус 20 градусов.

Дежурный караул 314-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с полицией и спасателями Воскресенска оперативно прибыл на место. Мужчины смогли связаться со спасателями по телефону и описать свой маршрут, что позволило определить зону поиска.

Спасатели прочесали лес и обнаружили пострадавших, которые сильно замерзли. Одного из мужчин, не способного самостоятельно передвигаться, уложили на носилки и доставили к машине скорой помощи. Оба были переданы медикам с подозрением на переохлаждение для дальнейшей госпитализации, пояснил начальник части Владимир Дульцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.