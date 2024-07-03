Спасатели Подмосковья напомнили о правилах безопасности в жаркую погоду

После затяжных дождей многие жители Подмосковья с нетерпением ждали тепла, а получили тропическую жару. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют не пренебрегать правилами поведения в условиях высоких температур, чтобы защитить свое здоровье и избежать опасных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что во избежание солнечного удара, обезвоживания и других опасных последствий, следует соблюдать простые правила, чтобы наслаждаться летом и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье.

Работники противопожарно-спасательной службы напомнили гражданам, что купаться в городских фонтанах запрещено, так как в жару в воде размножаются бактерии, и в него могут упасть пыль и природный мусор.

Они уточнили, что многие любители активного отдыха спешат на водоемы, однако далеко не все они подходят для купания. Кроме того, плавать стоит только в оборудованных местах, где дно водных объектов очищено от посторонних предметов и опасного мусора, в воде есть буйки, обозначающие границы плавания, а также на пляжах имеются спасательные станции, медпункты и туалеты.

Работники подразделений добавили, что лучше всего купаться в 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера, заходить в воду необходимо медленно и осторожно, а выходить из нее через 15-20 минут. С собой на прогулку в жаркую погоду следует взять запас воды, головной убор, солнечные очки и солнцезащитный крем, из одежды же лучше выбрать что-то светлое, тонкое и из натуральных тканей.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.