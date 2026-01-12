Спасатели Подмосковья напомнили о правилах безопасности на заснеженных дорогах

С наступлением зимы специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали водителей Подмосковья соблюдать осторожность на дорогах и соблюдать рекомендации по безопасному вождению, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили, что зимой на дорогах Подмосковья возрастает риск аварий из-за снежных заносов, метелей и короткого светового дня. Основные опасности сезона — заносы, выезд на встречную полосу, опрокидывания и наезды на пешеходов. Безопасность зависит от подготовки автомобиля и соблюдения правил дорожного движения.

Начальник территориального управления №6 Александр Квашнев отметил, что снегопад ухудшает видимость, увеличивает тормозной путь и снижает сцепление колес с дорогой. В таких условиях требуются не только осторожность, но и навыки безопасного вождения.

Спасатели советуют при сильных снегопадах по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом. Если поездка неизбежна, необходимо выезжать заранее и тщательно подготовить машину. Рекомендуется избегать резких маневров, использовать противотуманные фары и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта. Особое внимание следует уделять участкам с возможным образованием льда и движению рядом с грузовиками, которые могут создавать снежную завесу. Водителям советуют иметь при себе заряженный телефон, запасной аккумулятор, теплую одежду и горячее питье на случай непредвиденных ситуаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.