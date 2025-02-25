Спасатели Подмосковья напомнили о правилах безопасности на водоемах в преддверии весны

Заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин сообщил, что специалисты рекомендуют выходить на лед только тогда, когда его толщина достигает 10 сантиметров и более. Однако даже на одном водоеме толщина ледяного покрова может значительно различаться, из-за чего человек может провалиться в холодную воду в любой момент.

«Чтобы избежать несчастных случаев, работники противопожарно-спасательной службы посоветовали жителям придерживаться некоторых правил. Спасатели объяснили, что наиболее тонкий и хрупкий лед образуется на участках с торфяным дном, болотистыми берегами и быстрыми подводными течениями. Также с рыхлой ледяной массой можно столкнуться в местах, где есть большие сугробы, растительность и вмерзший мусор. Специалисты отметили, что любителям активного отдыха необходимо отказаться от алкоголя, так как употребление спиртных напитков перед выходом на ледяную корку может привести к переохлаждению и потере координации. Сотрудники госучреждения добавили, что не стоит выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, иначе можно легко не заметить трещины и промоины. Работники подразделений настойчиво попросили жителей проверять прочность ледяной поверхности с помощью пешни или лыжной палки. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, так как малыши могут не осознавать опасности тонкого льда и подвергнуть себя риску. Если же ледяной покров трещит и проседает, то не следует паниковать. Нужно медленно вернуться назад тем же путем, которым пришли», — рассказал Сорокин.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно рекомендуют соблюдать эти правила безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.