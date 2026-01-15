Спасатели Подмосковья напомнили о правилах безопасности на Крещение 18–19 января

В ночь с 18 на 19 января в Подмосковье пройдут крещенские купания, во время которых спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В ночь с 18 на 19 января православные верующие в Подмосковье отметят Крещение Господне. В этот период традиционно проходят массовые купания в специально оборудованных прорубях. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают, что погружение в ледяную воду связано с серьезными рисками для здоровья.

Заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин подчеркнул, что для купания следует выбирать только оборудованные и безопасные места. Там должны быть купели, палатки для переодевания, проверенное дно и дежурство спасателей и медиков. Рекомендуется взять с собой нескользящую обувь, полотенце, сухую одежду и термос с чаем. Запрещается выходить на лед в одиночку, самостоятельно делать проруби или купаться в несанкционированных местах.

Щетинин отметил, что важно честно оценить состояние здоровья. Купание противопоказано при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, астме, эпилепсии и хронических болезнях. Перед участием в обряде рекомендуется проконсультироваться с врачом, отказаться от алкоголя и начать принимать контрастный душ.

После выхода из воды необходимо быстро переодеться в сухую одежду, выпить горячий чай и не растираться снегом. Если озноб не проходит более 10–15 минут или появляются тревожные симптомы, следует немедленно обратиться к медику.

