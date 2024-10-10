Спасатели Подмосковья напомнили о правилах безопасного поведения в осеннем лесу

В Подмосковье стартовала вторая волна грибного сезона. Обильные дожди и отсутствие минусовых температур способствовали обильному росту грибов, поэтому сейчас некоторые любители грибного урожая отправляются в лесные массивы с корзинками, чтобы собрать побольше маслят, рыжиков, опят и подосиновиков. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что есть в Московской области грибники, которых не пугают густые туманы, сильные дожди и темные лесные чащи. Однако нельзя забывать о том, что в лесу может потеряться даже самый опытный собиратель грибов, поэтому спасатели посоветовали населению тщательно подготовиться к походу в лесной массив и при необходимости все-таки остаться дома.

«Работники противопожарно-спасательной службы рассказали, что перед прогулкой в лес человеку нужно изучить ориентиры местности, куда он собирается идти, ознакомиться с прогнозом погоды и оценить свои силы, так как поход в чащу — это ощутимая физическая нагрузка на организм. Сотрудники госучреждения уточнили, что в некоторых случаях лучше всего отложить лукошко и отказаться от лесной вылазки. Например, если человек выпил алкоголь, у грибника плохое самочувствие и есть ощущение слабости в организме, а еще если на улице очень холодно, идет сильный дождь или на чащу спускается густой туман. Также, собираясь за грибами, любитель активного отдыха должен сообщить родственникам или знакомым о том, куда он намерен идти, свой примерный маршрут и ориентировочное время возвращения. Специалисты добавили, что для лесной прогулки лучше выбрать удобную непромокаемую одежду и обувь, желательно ярких цветов, чтобы быть заметным на фоне деревьев и кустарников. Спасатели подчеркнули, что грибникам нужно подготовить для лесного похода удобную сумку, в которую следует положить полезные предметы: заряженный телефон, дождевик и запасной комплект одежды, карту, компас, нож, запас воды и продуктов, спички и необходимые лекарства», — отметил Сорокин.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» уточнил, что в поход по зеленой чаще лучше всего отправляться с кем-то, однако малышам, старикам и людям, страдающим хроническими заболеваниями, стоит остаться дома. Также любителям активного отдыха не нужно забираться в густые заросли и уходить с тропинок, чтобы случайно не побеспокоить лесных обитателей и не потеряться самому.

«Если же обратная дорога домой потеряна и самостоятельно выйти из чащи не получается, то не следует паниковать и убегать глубже в лесной массив. Спасатели призвали граждан в таких случаях остановиться, успокоиться, и прислушаться, чтобы найти возможные ориентиры. Кроме того, в любой экстренной ситуации человек может позвонить по номеру «112» и обратиться за помощью специалистов», — заключил Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.