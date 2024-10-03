Спасатели Подмосковья напомнили грибникам, как не заблудиться в лесу

Октябрь — месяц завершения грибного сезона. Многие любители тихой охоты уже собрали достаточно лесных даров и отложили свои корзинки до следующего сезона. Однако после недавних дождей некоторые заядлые грибники желают отправиться уже за новым лесным урожаем. Чтобы прогулка с лукошком в густой чаще не закончилась печально, спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали жителям и гостям региона тщательно соблюдать правила безопасности и заранее подготовиться к походу в лесной массив, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин объяснил, что даже опытный грибник может увлечься прогулкой по лесу и сбором природных даров, потеряв счет времени и ориентиры. Однако хорошая подготовка поможет человеку избежать многих неприятностей в лесу, с которыми можно столкнуться, если не следовать советам специалистов.

«Работники противопожарно-спасательной службы сообщили, что перед походом в густую чащу любителю активного нужно рассказать своим близким или друзьям о том, куда он собирается пойти и когда планирует вернуться. Перед прогулкой грибнику ещё стоит изучить ситуацию за окном и остаться дома, если подводит погода или самочувствие, а также отказаться от употребления алкоголя, так как он замедляет реакцию, рассеивает внимание и притупляет чувство реальной опасности. Сотрудники госучреждения предупредили, что в лес лучше ходить с кем-то и тем более нельзя отпускать туда без сопровождения детей, людей, страдающих хроническими заболеваниями, и грибников пожилого возраста. Специалисты посоветовали гражданам выбирать для похода за грибами яркие закрытые непромокаемые вещи и оставить дома камуфлированные костюмы, которые сливаются с окружающей средой, что вносит определенные трудности при поиске человека в такой экипировке. Кроме того, спасатели рекомендовали населению взять с собой в лес удобный рюкзак или сумку, где будут лежать полезные предметы: компас, карта местности, свисток, фонарик и заряженный телефон, а также бутылка питьевой воды, легкий перекус и необходимые лекарства. Работники подразделения дополнили, что любителям лесных даров нужно запоминать ориентиры, мимо которых они проходят, регулярно перепроверять свой маршрут по карте или навигатору и не заходить вглубь незнакомой местности, чтобы не потревожить диких зверей и не потеряться самому», — уточнил Сергей Щетинин.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» добавил, что людям не следует паниковать, если они сбились с нужного пути и заблудились. Вместо этого лучше остановиться, успокоиться и обратиться за помощью специалистов, позвонив в службу экстренных вызовов «112», а затем четко следовать указаниям спасателей.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.