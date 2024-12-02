Спасатели Подмоковья оказали помощь медикам в транспортировке грузной пациентки

В субботу, 30 ноября, работники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно со спасателями МКУ «Спасательная служба» помогли медработникам в транспортировке женщины с большим весом. Случай произошел в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба управления.

Старший смены Дмитрий Широков сообщил, что в службу экстренных вызовов «Система-112» обратились сотрудники скорой помощи, которые не могли самостоятельно перенести пациентку в машину неотложки.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы закрепили женщину на мягких носилках и под контролем врача, транспортировали ее из квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки, в автомобиль скорой помощи. С подозрением на инсульт женщина была госпитализирована», — рассказал Дмитрий Широков.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.