Спасатели обучили сотрудников спорткомплекса Сергиево-Посадского округа первой помощи

Сотрудники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 23 января провели занятие по оказанию первой помощи для работников спортивного комплекса в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Во время занятия спасатели подробно разобрали алгоритм оказания первой помощи пострадавшему. Участников обучили проверять наличие дыхания, проводить искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца на манекене-тренажере. Также специалисты показали, как правильно укладывать пострадавшего в устойчивое боковое положение при необходимости.

Сотрудники спортивного комплекса научились накладывать шины и кровоостанавливающие жгуты на поврежденные конечности. Заместитель начальника части Дмитрий Кулиш подчеркнул, что каждый может столкнуться с ситуацией, когда потребуется первая помощь, поэтому важно не растеряться и действовать правильно.

В завершение мероприятия специалисты выразили надежду, что полученные знания помогут повысить ответственность работников спортивной сферы за жизнь и здоровье окружающих.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.