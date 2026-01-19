Спасатели обеспечили безопасность крещенских купаний в Подмосковье в январе

В ночь с 18 на 19 января более четырехсот спасателей и пожарных ГКУ МО «Мособлпожспас» следили за безопасностью крещенских купаний в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В этом году в Подмосковье для крещенских купаний подготовили более двухсот специально оборудованных мест, включая проруби на водоемах и купели в помещениях и на улице. Рядом с купелями работали пункты обогрева, где верующие могли переодеться и согреться.

За порядком и безопасностью следили свыше четырехсот сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас». К обеспечению безопасности также привлекли специалистов МЧС, МВД, работников минздрава, представителей муниципалитетов и общественных организаций.

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, подготовка к мероприятию велась заранее. Все места для омовений обследовали, проверили прочность льда, установили настилы, лестницы и ограждения, организовали освещение. В течение всей ночи спасатели дежурили у купелей, помогали людям и следили за работой обогревательных пунктов. Благодаря слаженной работе всех служб крещенские купания прошли без происшествий, подчеркнул Плевако.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.