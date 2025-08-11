Спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу округа Ступино

8 августа работники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли и вывели из лесного массива заблудившегося мужчину. Инцидент произошел в лесу, расположенном недалеко от деревни Кишкино в городском округе Ступино. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Старший смены Андрей Скворцов сообщил, что днем в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от встревоженного 59-летнего мужчины. По его словам, он направился в сторону лесного массива за грибами и заблудился, обратную дорогу к дому никак не может найти.

«В район предполагаемого поиска оперативно выехали работники противопожарно-спасательной службы. Специалисты оценили обстановку, определили зону розыска и приступили к поиску с добровольцами из поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“. Спасатели использовали звуковые сигналы из громкоговорителей спецмашин, чтобы мужчина мог сориентироваться на звук. Параллельно с этим велась сверка геолокации по данным мобильного телефона потеряшки. Благодаря слаженным действиям членов поисковой группы уже через час мужчину успешно нашли в лесном массиве. Он был в удовлетворительном состоянии, но сильно напуган и растерян. Специалисты сразу оказали ему психологическую поддержку, проверили его самочувствие и помогли выйти к дороге. Поскольку мужчина был в состоянии шока, его доставили домой на служебном транспорте. Медицинская помощь ему не потребовалась», — уточнил Скворцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.