Спасатели напомнили жителям Подмосковья о мерах безопасности во время ледяного дождя

Специалисты противопожарно-спасательной службы Подмосковья призвали жителей соблюдать меры предосторожности в период ледяного дождя. В регионе отмечаются резкие перепады температур и осадки, что повышает риск образования гололеда и других опасных ситуаций, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В ноябре в Подмосковье наблюдается нестабильная погода: ночные заморозки сменяются дождливыми днями с температурой чуть выше нуля. Такие условия способствуют возникновению ледяного дождя, который может привести к образованию гололеда на дорогах, тротуарах и других поверхностях.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин пояснил, что ледяной дождь возникает из-за разницы температур на высоте и у поверхности земли. Капли дождя, проходя через холодные слои воздуха, покрываются ледяной коркой, а при соприкосновении с землей образуют скользкую пленку. Это приводит к обледенению дорог, деревьев, крыш и автомобилей.

«Работники противопожарно-спасательной службы предупредили, что после ледяного дождя граждан могут ожидать серьезные последствия. Обледеневшие проезжие части и тротуары увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий, возможны обрывы линий электропередачи и повреждение конструкций зданий. Под тяжестью льда могут падать деревья и элементы наружных конструкций. Пешеходам рекомендуется избегать участков под карнизами зданий и навесами, а пожилым людям и детям — без необходимости не выходить на улицу. Для передвижения по скользким поверхностям следует использовать обувь с противоскользящей подошвой, отказаться от каблуков и тяжелых предметов. Водителям важно соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и проверять состояние шин», — подчеркнул Сергей Щетинин.

Специалисты советуют при ухудшении погодных условий по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае получения травмы необходимо обращаться за медицинской помощью, а при экстренных ситуациях звонить по номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.