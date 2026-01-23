Спасатели Мособлпожспаса в Шатуре провели учения по спасению на льду

Специалисты поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 22 января провели тренировку по спасению людей, провалившихся под лед на озере Святое в округе Шатура, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Тренировка прошла на озере Святое, где в зимний период часто рыбачат любители подледного лова. По словам заместителя начальника части Владимира Ремизова, на водоеме есть опасные участки с тонким льдом, особенно вблизи гидротехнических сооружений, где Шатурская ГРЭС использует воду для охлаждения турбин.

В ходе учений один из спасателей, облаченный в гидрокостюм и теплую одежду, изображал рыбака, провалившегося в полынью. Коллеги отрабатывали приемы спасения с помощью различных средств: конца Александрова, спасательного круга и надувного устройства для извлечения пострадавших из ледяной воды. Специалисты также учли особенности поведения льда при изменении температуры воздуха и отработали различные сценарии оказания помощи.

Владимир Ремизов напомнил, что ледяной покров на водоемах может быть непредсказуемым и неоднородным. Он рекомендовал рыбакам проверять прочность льда палкой, иметь при себе веревку и специальные металлические шипы для самоспасения, а также соблюдать максимальную осторожность при выходе на лед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.