Спасатели Мособлпожспаса провели учения по ликвидации ДТП в Красногорском округе

В пятницу, 23 января, сотрудники 227-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в масштабных учениях по ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия. Мероприятие прошло в зоне ответственности Красногорского пожарно-спасательного гарнизона в рамках проекта «Автобус».

В учениях были задействованы подразделения главного управления МЧС России по Московской области, бригады скорой медицинской помощи, экипажи ДПС и службы, отвечающие за организацию дорожного движения. По сценарию на оживленном участке дороги произошло столкновение грузового самосвала с автобусом, в результате чего возник пожар и появились условно пострадавшие.

Сотрудники ГИБДД организовали оцепление и эвакуацию пассажиров, медики оказали первую помощь, а пожарные ликвидировали возгорание и провели аварийно-спасательные работы. Заместитель начальника части Сергей Прокудин отметил, что подобные тренировки позволяют отработать взаимодействие между ведомствами и повысить готовность к реальным чрезвычайным ситуациям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.