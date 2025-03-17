Спасатели «Мособлпожспаса» провели противопожарные рейды в Подмосковье на выходных

В минувшие выходные, 15 и 16 марта, работники территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели противопожарные рейды в городских округах Ступино, Серпухов, Кашира и муниципальном округе Серебряные Пруды. Цель мероприятий — напомнить жителям и гостям региона о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в весенний период, когда риск возникновения возгораний значительно возрастает. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первый заместитель начальника теруправления № 13 Александр Голяк рассказал, что подобные профилактические рейды являются важной частью работы по предотвращению пожаров и минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Основная задача таких мероприятий — донести до граждан важность ответственного отношения к пожарной безопасности. Это особенно актуально в весенний период, когда сухая трава и растительность могут легко воспламениться, создавая угрозу для жилых домов и природных объектов. В ходе рейдов работники противопожарно-спасательной службы провели разъяснительные беседы с жителями, обратив их внимание на основные причины появления возгораний, связанные с неосторожным обращением с огнем», — отметил Александр Голяк.

Специалисты подробно объяснили населению, как действовать в случае возникновения пожара, а также дали рекомендации по защите жилых домов и приусадебных участков от возможных возгораний. Особое внимание было уделено запрету на использование открытого огня вблизи деревянных строений, кустарников и сухой травы, а еще на недопустимость поджога сухой растительности.

«Для повышения информированности населения участники профилактического рейда раздали листовки, содержащие полезные советы по пожарной безопасности и номера телефонов экстренных служб. Это позволит гражданам оперативно реагировать на возможные угрозы и своевременно обращаться за помощью в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — заключил Голяк.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.