Спасатели «Мособлпожспаса» помогли медикам перевезти мужчину с кровотечением

Ранее работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали содействие медикам в транспортировке мужчины, нуждающегося в срочной госпитализации. Инцидент произошел в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Старший смены Сергей Рябов сообщил, что в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что сотрудникам здравоохранения требуется помощь в спуске мужчины со второго этажа девятиэтажного жилого дома в автомобиль неотложки.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пациента на мягких носилках и под руководством медиков перенесли его в карету скорой помощи. С подозрением на внутреннее кровотечение 46-летний пациент был госпитализирован», — заключил Сергей Рябов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.