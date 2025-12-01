Спасатели Мособлпожспаса освободили кошку из-под капота автомобиля в Павловском Посаде

В воскресенье, 30 ноября, в Павловском Посаде владелец автомобиля обратился в службу «Система-112» после того, как услышал мяуканье под капотом своей машины. Самостоятельно достать животное он не смог и вызвал спасателей.

На место прибыли сотрудники 254-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса. Они обследовали автомобиль и обнаружили кошку в моторном отсеке. По словам заместителя начальника части Ильи Голубева, животное, вероятно, забралось под капот, чтобы согреться накануне зимы.

С помощью специального инструмента и защитных перчаток спасатели около получаса аккуратно освобождали кошку, которая цеплялась лапами за детали двигателя. После спасения специалисты успокоили животное, однако кошка быстро убежала, как только появилась возможность. Владелец автомобиля поблагодарил сотрудников за помощь, пояснил Голубев.

