Спасатели «Мособлпожспаса» обеспечили безопасность при рубке главной елки в Рузском округе

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» 8 декабря участвовали в обеспечении безопасности во время рубки главной новогодней елки страны в Рузском округе, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В понедельник, 8 декабря, работники поисково-спасательного поста и пожарно-спасательной части №265, а также специализированных отрядов №1 и №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с федеральной противопожарной службой, МВД, Росгвардией и скорой помощью обеспечивали безопасность при рубке главной новогодней елки страны в Рузском округе.

Начальник территориального управления №2 Юрий Швецов сообщил, что специалисты провели замеры воздуха и проверили почву на наличие опасных веществ и взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Также спасатели контролировали соблюдение правил безопасности участниками церемонии.

Главную елку нашли в лесу возле деревни Землино. Дерево высотой 26 метров, возрастом 100 лет и с диаметром ствола более полуметра соответствовало всем стандартам для кремлевских елок. Во время мероприятия для гостей организовали развлекательную программу, мастер-классы для детей и оборудовали места для обогрева. Спасатели напоминали участникам правила безопасного поведения и следили за их соблюдением до окончания праздника.

